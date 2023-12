Sunakova vlajková loď se už podruhé potápí. Kvůli plánu Rwanda čelí rebelii

Snaha deportovat uprchlíky do africké Rwandy se táhne britskou politikou už delší dobu. S návrhem přišel kabinet někdejšího britského premiéra Borise Johnsona ve snaze snížit počet migrantů připlouvajících do země. V jeho prosazování pokračovali později i jeho nástupci Liz Trussová a Rishi Sunak.

Británie nakonec se Rwandou loni v dubnu uzavřela dohodu, na základě níž má africká země výměnou za desítky milionů liber přebírat běžence, kteří do Británie dorazí nelegálním způsobem. Kvůli soudním sporům ovšem dosud do Rwandy neodletěl ani jeden deportační let.