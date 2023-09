Třetí dítě ho mělo vrátit z Ukrajiny domů. Žádost uvázla a nakonec padl

Když loni v září Denise Sljusareva z jihosibiřského města Minusinsk mobilizovali do války na Ukrajině, byla už jeho manželka Viktorija těhotná se třetím dítětem. To by za normálních okolností muže od mobilizace uchránilo, jenže těhotenství ještě nepřekročilo 22 týdnů, a tak otec musel narukovat.