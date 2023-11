Trump se při výpovědi u soudu o svém podnikání opakovaně hádal se soudcem

Americký exprezident a uchazeč o Bílý dům v příštím roce Donald Trump v pondělí vypovídal před newyorským soudem. V občanskoprávním sporu se brání tvrzení, že před finančními institucemi významně nadhodnocoval svůj majetek a dopustil se dalších podnikatelských deliktů.

Trump řekl, že „někdy“ měl připomínky k účetním uzávěrkám svých společností, píše stanice CNN. Celý proces ovšem exprezident označil za politický a neférový a podle médií se opakovaně střetával se soudcem, který pohrozil, že mu znemožní dále vypovídat. Soudce vytýkal Trumpovi tendenci hovořit z cesty, například o kráse svého golfového hřiště ve Skotsku.

Finanční písemnosti Trumpových firem tvoří jádro občanskoprávního procesu vedeného newyorskou generální prokurátorkou Letitií Jamesovou - podle žaloby je Trumpovy společnosti poskytovaly bankám, pojišťovnám i dalším institucím. Trump v pondělí zpochybnil důležitost dotyčných dokumentů.

„Banky je nikdy nepovažovaly za příliš relevantní, obsahovaly dodatek o odmítnutí odpovědnosti,“ cituje Trumpa AP. Exprezident dodal, že po desítkách let zkušeností v obchodu s nemovitostmi „zná banky lépe než kdokoliv jiný“. „Banky hledí na smlouvu, hledí na lokaci,“ řekl.

Soudce Arthur Engoron už před zahájením hlavní části občanskoprávního procesu rozhodl v klíčové otázce ve prospěch prokuratury, když dospěl k závěru, že firma Trump Organization podváděla banky a pojišťovny zveličováním svého majetku, a to podle prokuratury o asi dvě miliardy dolarů (téměř 46 miliard korun). To firmě umožnilo získat asi 100 milionů dolarů (asi 2,3 miliardy korun). Nyní zbývá určit, zda Trump a jeho firma porušili newyorské zákony a jaký by měl být případný trest. V procesu nefiguruje porota, verdikt je tak zcela na Engoronovi. Na rozdíl od jiných Trumpových kauz mu v této nehrozí trest odnětí svobody.

Kromě výše případného trestu Engoron rozhodne o šesti dalších tvrzeních prokuratury v čele s Jamesovou, jež se mimo jiné snaží prokázat, že Trump se dopustil pojišťovacího podvodu, falšoval obchodní záznamy a účetní závěrky a další delikty ve své podnikatelské činnosti připravoval.

Ačkoli v první fázi svědectví v pondělí bývalý prezident odpovídal na dotazy věcně, podotýká AP, že jeho nevraživost vůči Engoronovi byla patrná. Trump si například postěžoval, že soudce „vždycky rozhodne proti němu“, když Engoron jako důkazní materiál připustil účetní závěrky z roku 2014.

„Můžete na mě útočit jak chcete, ale prosím, odpovídejte na dotazy,“ reagoval soudce, který Trumpa chvíli předtím žádal, aby „nepřednášel politické projevy“.

„Některé z vašich odpovědí nebyly relevantní vzhledem k otázce. Pan (státní zástupce Kevin) Wallace je velmi trpělivý a já bych rád, abychom se posunuli,“ cituje soudce CNN.

Ve druhé hodině Trumpovy výpovědi se prokuratura zabývala rolí bývalého prezidenta v ohodnocování jednotlivých nemovitostí - floridského sídla v Mar-a-Lago, gregoriánského panství Seven Springs ve státě New York nebo třípatrového bytu v mrakodrapu Trump Tower, jehož cena značně klesla v roce 2017, kdy magazín Forbes odhalil, že jeho rozměry jsou asi třetinové, kolem tisíce čtverečních metrů, oproti Trumpovým tvrzením.

Soudce v pondělí Trumpa opakovaně vyzýval, aby se zdržel nerelevantních projevů; například když se státní zástupce tázal, zda obraz exprezidentova golfového hřiště ve skotském Aberdeenu ve finančních výkazech odpovídá realitě, využil Trump odpovědi k vychvalování svého majetku.

„Myslím, že je to nejlepší golfové hřiště, jaké bylo kdy postavené. Je to jeden z nejkrásnějších pozemků, co jsem kdy viděl. Je to trochu jako malba, můžete tam dělat více méně cokoliv. Ten pozemek tam je a můžete na něm dělat cokoliv,“ pronesl Trump.

„(Trump) bude opět tvrdit, že tenhle proces je pouhým honem na čarodějnice. Nakonec ale jediné, na čem záleží, jsou fakta a čísla. A čísla, přátelé, ta nelžou,“ řekla novinářům prokurátorka Jamesová na schodech před vstupem do soudní budovy.

Bývalý prezident k soudu dorazil krátce po 15:00 SELČ v doprovodu svých advokátů Chrise Kiseho a Aliny Habbaové. V sále byli podle přítomných reportérů CNN také Todd Blanche a Susan Nechelesová, kteří Trumpa zastupují v trestním řízení, ve kterém exprezident popírá, že by falšoval podnikatelské záznamy v návaznosti na platbu pornoherečce Stormy Daniels; jde o jedno ze čtyř trestních řízení, v nichž je uchazeč o křeslo v Bílém domě v roce 2024 obžalovaný.

„Čelím politickým agentům. Je tu rasistická generální prokurátorka, je to ohromně smutné pro naši zemi, velice nespravedlivé,“ poznamenal Trump před vstupem do soudní síně. Ve svém krátkém prohlášení zmínil také americkou inflaci, napadený Izrael a průzkumy veřejného mínění, podle kterých by nyní v některých klíčových amerických státech zvítězil nad současným prezidentem Joem Bidenem.

„Procesy jako tyhle se obyčejně konají v banánových republikách a v zemích třetího světa. Bude se nám ale dařit velmi dobře, vyhrajeme volby a učiníme Ameriku opět velkou,“ dodal Trump a citoval přitom vlastní volební slogan.

Závěrem Trumpovy výpovědi před 21:30 SEČ advokátka obhajoby Habbaová prohlásila, že hodlá podat stížnost, podle které se soudní proces nekoná v souladu se zákonem, a to především kvůli psaným poznámkám, které si často v průběhu výpovědi posílal Engoron se svojí soudní asistentkou Alission Greenfieldovou. Engoron po krátké výměně svolil, že Habbaová může stížnost podat, pokud tak učiní písemně, píše list The New York Times.