Ukrajina dostane další pomoc ze zahraničí. Norsko, Británie a USA pošlou drony

Operátoři dron mohou řídit sami, nebo mu lze nastavit orientační body, podle kterých bude létat sám. „Černý sršeň“ také neukládá žádná data, což může být značnou výhodou, pokud dron padne do rukou nepřítele.

Video zveřejněné na sociální síti Reddit zachycuje překvapivě přesný shoz ukrajinského granátu na ruské vozidlo, do něhož granát zapadl přes otevřené střešní okno. Podle řady komentujících útok provedl speciálně upravený dron DJI Phantom 3.

„Když se podíváte na výbuchy při útocích, jsou poměrně malé. Mám podezření, že se jedná o podomácku vyrobené bezpilotní letouny, ke kterým byly připevněny výbušniny. Drony jsou dostatečně malé na to, aby proklouzly ruským systémem protivzdušné obrany,“ uvedla Mironová. Ukrajina svoji roli v explozích na Krymu nepotvrdila, ani nevyvrátila.

Německo je připraveno poslat zbraně za více než 500 milionů eur, aby pomohlo Ukrajině odrazit probíhající ruskou invazi. Oznámil to podle webu Deutsche Welle kancléř Olaf Scholz s tím, že k naplnění dohody by mělo dojít převážně v roce 2023.

Německo mimo jiné pošle na Ukrajinu další tři systémy protivzdušné obrany Iris-T, desítku obrněných vozidel, 20 raketometů, munici a protidronová zařízení, uvedl v úterý během kancléřovy cesty do Kanady mluvčí vlády.

Scholz nedávno přislíbil další rozsáhlou finanční a vojenskou podporu Ukrajině. Na začátku tohoto roku Německo s otázkou, zda má Ukrajině dodávat zbraně, zápasilo. To vedlo k dlouhým odkladům, které byly předmětem značné kritiky v Německu i v zahraničí.

„Umožní to Ukrajině získat systémy protivzdušné obrany, dělostřelecké systémy a munici, protiletadlové systémy a radary, které zajistí, že se bude moci dlouhodobě bránit,“ uvedl Biden v prohlášení.

USA mimo jiné dodávají Ukrajině přibližně 700 vojenských dronů Switchblade. Ty jsou dostatečně malé, aby se vešly do batohu. Dron se vypouští z trubky a letí do cílové oblasti, kde narazí do cíle, přičemž odpálí výbušnou hlavici.