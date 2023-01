Ukrajinci skupují boxy pro přežití ve výtahu. Donutili je k tomu Rusové

Když jedna z prvních ruských raket zasáhla elektrárnu v Kyjevě, byl Markus Peuser zrovna ve výtahu na cestě do svého bytu v desátém patře. Kovová skříň se krátce otřásla a pak se zastavila.

„Byl to docela vhodný moment na to, uváznout v pasti,“ podotýká Peuser ironicky pro britský deník The Guardian. „Přicházel jsem zrovna ze supermarketu, takže jsem měl s sebou dostatek jídla i lahev vína,“ popisuje. Než ho o dvě hodiny později přišli vysvobodit, snědl podle svých slov spoustu čokolády.

Ruské útoky na ukrajinskou civilní infrastrukturu zesílily loni na podzim poté, co Putinova armáda zaznamenala značné ztráty na bojištích. Rakety a drony působí zkázu v civilních oblastech po celé Ukrajině a miliony lidí zůstávají na dlouhou dobu bez elektřiny, vody nebo topení. A každodenní život tyto ataky proměňují v překážkovou dráhu.

Jen málo věcí se stalo tak obtížnými a stresujícími, jako je nástup do výtahu. S vědomím, že pokud vypadne proud, zůstanete v malém uzavřeném prostoru uvězněni i několik hodin. „Pořád je používám, ale pokaždé mi to připadá jako vstoupit do filmu o Jamesi Bondovi,“ říká o výtazích Peuser, který v Kyjevě vlastní jazykovou školu. Původem je sice z Německa, domov však našel právě na Ukrajině.

Tři měsíce poté, co ve výtahu sám uvázl, pomohla jazyková škola, kterou provozuje společně s ukrajinskou obchodní partnerkou Viktorií Gorochovskou, naskladnit pět tisíc nouzových balíčků pro kyjevské výtahy.

Kam směřuje válka? I po deseti měsících války na Ukrajině je mír v nedohlednu. Příměří teď totiž podle analytika Michala Smetany není pro nikoho výhodné. „Rusko stále okupuje podstatnou část ukrajinského území, navíc ekonomicky důležitého,“ říká. „Rozpůlit ruskou armádu vedví.“ Expert odhaduje jeden z plánů Ukrajiny

Ty obsahují jídlo, vodu, ubrousky a vzhledem ke hrůze, kterou mnozí při uvěznění v těsném prostoru zažívají, také prášky na uklidnění.

Ačkoli se totiž někteří Ukrajinci výtahům v současné chvíli zcela vyhýbají, někteří si to vzhledem ke kondici nebo zdravotnímu stavu jednoduše nemohou dovolit.

Třeba manželé Konovalovovi se museli ze svého původního bytu ve dvacátém patře přestěhovat kvůli štěněti. Cirilla, osmiměsíční zlatý retrívr, potřebuje venčit alespoň čtyřikrát denně. A veterináři manžele varovali, že pravidelné chození nebo běhání po tolika schodech může psovi zničit klouby.

Pokaždé když vypadl proud, proto štěně nosili v náručí. A i když byl proud zapnutý, bylo riskantní do výtahu nastupovat. Manželé se obávali, jak bude mladý hravý pes reagovat na případné uvěznění.

Konovalovovi se proto rozhodli nechat propadnout zálohu a přestěhovat se do bytu v devátém patře. „Přišli jsme sice o peníze, ale naše zdraví a zdraví našeho psa byly důležitější,“ tvrdí.

Pro ty, kteří však nemají možnost se přestěhovat, by se nouzové balíčky mohly ukázat jako životně důležité. Peuser a Gorochovská jich původně plánovali vytvořit jen sto: pro budovy jejich jazykové školy a pro přátele.

Jak se za posledních deset měsíců měnila válka na Ukrajině? Boje na Ukrajině se podle bezpečnostního analytika Michala Smetany odehrávají ve čtyřech hlavních oblastech. Z map, které zpracoval server Seznam Zprávy, vyplývá, že změny na frontových liniích jsou v poslední době minimální. Prohlédněte si, jak se frontová linie měnila. Ruské výhry a potupy v mapách. Tak se mění fronta na Ukrajině

Zájem je po celé zemi

Následně však dvě velké společnosti poskytly zásoby, a tak se rozjela výroba ve velkém. Jejich krabice se rychle staly virálními na sociálních sítích, zejména na TikToku. „Dostávám požadavky i ze vzdálených částí země. Teď připravujeme tři tisíce balíčků pro Dnipro,“ říká Gorochovská.

Přátelé Peusera a Gorochovskou původně varovali, že balíčky budou častým terčem krádeží. „Říkali, že během několika dní je někdo rozbije nebo ukradne,“ vzpomíná Gorochovská. Možná však právě kvůli hrozbě, kterou sdílejí všichni, balíčky ve výtazích zůstávají.