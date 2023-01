„Rozpůlit ruskou armádu vedví.“ Expert odhaduje jeden z plánů Ukrajiny

Boje se podle něj soustředí do několika směrů. Zaprvé jde o severovýchodní frontu v Luhanské oblasti, na které by Ukrajina mohla využít nadcházejících mrazů k rychlejším posunům. Poté jde o Doněckou oblast a především město Bachmut, které se Rusko snaží dobýt od léta.

Třetím směrem je takzvaná Záporožská fronta, která může být důležitá zejména pro ukrajinskou ofenzivu. „Pokud by se jí podařilo úspěšně zaútočit například na město Melitopol, rozpůlila by ruskou armádu na Ukrajině vedví. Zásadně by to zkomplikovalo schopnost zásobování ruských jednotek,“ vysvětluje Smetana.