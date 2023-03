Uprchlí Rusové po 4 měsících opustí jihokorejské letiště. Vyhráno ale nemají

I po tom, co jihokorejské ministerstvo spravedlnosti jejich žádost o uprchlický status ve fázi předběžného posouzení zamítlo, se muži rozhodli v zemi zůstat a vyčkat. Báli se totiž, že pokud se vrátí do Ruska, bude následovat odplata za jejich útěk.

První den roku 2023 oslavil Vladimir Maraktajev v odletové hale mezinárodního letiště v Jižní Koreji, asi dva tisíce kilometrů od svého domova v Burjatské republice v Rusku. Pro třiadvacetiletého mladíka to bylo poprvé, co strávil Silvestra sám bez rodiny a přátel.

Dmitrij ovšem tvrdí, že mu to i tak za to stojí. V Rusku za sebou sice nechal manželku a sedmiletého syna, představa narukování do války je pro něj ale natolik odstrašující, že je ochoten nepříjemnosti spojené s odchodem z Ruska přetrpět.

Z rodné země Dmitrij uprchl v říjnu loňského roku krátce po tom, co ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci, v rámci které do války povolal 300 000 mužů. Stejně jako Dmitrij Rusko opustily další desetitisíce mužů.

Ruský IT specialista se chtěl za každou cenu vyhnout povolávacímu rozkazu, a utekl proto do divočiny, kde už čtyři měsíce žije ve stanu. Rozloučil se i se svou manželku. Vídá ji jen čas od času, když mu do lesa nosí zásoby jídla.

Původně plánoval uprchnout do Kazachstánu, rozmyslel si to ale po tom, co se doslechl, že země uprchlé Rusy deportuje zpátky. Pro Jižní Koreu se rozhodl, protože byla jedinou demokratickou zemí, do které mohl tehdy odletět. O možných komplikacích věděl.