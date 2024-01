Uříznutá prsa, průstřel rozkroku. Tak Hamás nenávidí západní ženy

Jsou to svědectví, která se čtou jen velmi těžce, jakoby nepatřila do našeho úhledného světa.

Přesně před čtvrt rokem se tisíce převážně mladých lidí sjelo na party uprostřed Negevské pouště. Jejich cílem bylo si zatančit, poslouchat techno a zřejmě vše, co k tomu patří všude jinde ve svobodném světě. Skončilo to ale noční můrou, která pro přeživší trvá dodnes.

„Tu ženu jeden terorista znásilňoval a jiný jí při tom uřízl prsa, které pak házel svým kumpánům, hráli si s nimi, házeli a pak je pohodili na zem,“ popsala čtyřiadvacetiletá žena americkému listu The New York Times při osobním setkání v Izraeli.

Sama Sapir, postřelená do zad, se zachránila tím, že se schovala do keřů a přikryla se suchou trávou. Ze svého úkrytu pořídila i fotografickou dokumentaci. A viděla jinou, zraněnou ženu, kterou si teroristé mezi sebou předávali a při násilném pohlavním styku ji bodali nožem. Komando údajně také ženám uřezávalo hlavy.

Reportéři The New York Times při své rozsáhlé a pečlivé investigaci sexuálního násilí při útoku Hamásu viděli také záběry umučených ženských těl - například ženy, která měla do stehen a v rozkroku vbité hřebíky, nebo izraelských vojaček, které měly průstřely v oblasti rozkroku. Symbolem nelidského řádění se stala fotografie zavražděné Izraelky, kterou našli s popálenou hlavou, roztaženýma nohama a odkrytou vagínou. K sexuálnímu násilí podle izraelských úřadů docházelo i v rodinných domech v příhraničních kibucech, kde ženy, a to i v teenagerském věku, vojáci a záchranáři nacházeli oddělené od zbytku rodin, svázané, s potrhaným oblečením a modřinami v oblasti pohlaví.