Válečník, který vede protiofenzivu. Kdo je muž, kterého Ukrajinci zbožňují

Na možnou invazi se připravoval od samého začátku ve funkci. „Naším úkolem jakožto armády je nečekat ‚na manu z nebe‘. My se na to musíme připravit a děláme pro to všechno,“ vyslovil Zalužnyj své odhodlání v rozhovoru s ukrajinským rádiem Svoboda.

V rozhovoru pro ukrajinský server ArmyInform Zalužnyj už v únoru 2020 popisoval, že ukrajinská armáda je plná mladých, profesionálních vojáků a budoucích lídrů. „Jsou to úplně jiní lidé. Nejsou jako my, když jsme byli poručíci. Jsou to nové klíčky, které do pěti let zcela změní armádu. Téměř každý z nich umí dobře cizí jazyk, ovládá nové technologie a je sečtělý,“ řekl Zalužnyj. „Noví seržanti, to nejsou obětní beránci jako v ruské armádě, jsou to opravdoví pomocníci, kteří brzy nahradí důstojníky,“ dodal.