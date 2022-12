Varadkar se vrací do čela Irska. Řešit musí i sporný severoirský protokol

Irsko bude mít nového premiéra. Dosavadní premiér Micheál Martin si vyměnil funkce s Leo Varadkarem, který do premiérského křesla usedne podruhé. Očekává se, že Varadkar v kabinetu vymění několik ministrů. Dosavadní ministerský předseda Martin by se podle listu The Irish Times měl stát ministrem zahraničí.