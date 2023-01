Ve Švédsku našli gigantické ložisko strategických surovin

V současnosti těžba vzácných zemin v Evropě neprobíhá a její zahájení by tak mohlo podle Stockholmu snížit závislost Evropské unie na Číně. Přibližně 98 procent surovin používaných v EU v roce 2021 odtamtud totiž bylo dovezeno.

Nález by rovněž mohl napomoci přechodu na ekologičtější ekonomiku vzhledem k očekávanému nárůstu poptávky po elektromobilech nebo větrných turbínách. Světové zásoby tvoří asi 120 milionů tun oxidu kovů vzácných zemin.

Do skupiny kovů vzácných zemin patří 17 nerostů, které se používají k výrobě řady výrobků a infrastruktury, jež jsou pro každodenní život stále důležitější. Do roku 2030 by poptávka po nich měla vzrůst asi pětinásobně, uvedla stanice. Jde převážně o prvky ze spodní části Mendělejevovy tabulky, konkrétně třeba neodym, praseodym, europium či terbium.