Ve věku 56 let zemřela zpěvačka Sinéad O'Connor

Ve věku 56 let zemřela známá irská zpěvačka Sinéad O'Connor, informoval ve středu list The Irish Times. Proslavil ji její emotivní hlas, velmi krátký sestřih a osobitý až ikonický styl.

První skladbu nazpívala ve 14 letech, o rok později už měla hotovou polovinu skvělého debutu The Lion And The Cobra (1987). Dokázala oscilovat mezi punkem, hip hopem i irskou tradiční hudbou.