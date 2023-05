Vědci objevili mikroby, které mohou pomoci vyřešit problém s plasty

Vědcům se podařilo v Alpách a na Arktidě nalézt mikroorganismy, které umí trávit plasty už v 15 stupních Celsia. Doposud se vědělo pouze o těch, které to dokážou v teplotě vyšší než 30 stupňů Celsia. Podle odborníků by tento objev mohl významně přispět k levnějšímu recyklování.

Vědci ze Švýcarského federálního institutu WSL nyní přišli s tím, že v alpských a arktických půdách objevili mikroby, které to samé dokážou už při teplotě 15 stupňů Celsia. Na zjištění zveřejněné v časopise Frontiers in Microbiology upozornil deník The Guardian .

Autoři studie tvrdí, že toto zjištění bylo překvapivé a mohlo by přinést průlom v mikrobiální recyklaci. Podle Joela Rüthiho, který výzkum vedl, by tyto „organismy mohly přispět ke snížení nákladů a zátěže životního prostředí při enzymatické recyklaci plastů.“

„Už jen to, že by to probíhalo při okolní teplotě, by znamenalo, že bychom nepotřebovali tolik energie - mohlo by to být mnohem udržitelnější,“ vysvětluje Rüthi.