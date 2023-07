Video: Ukrajinští kozáci brání se zbraní v ruce zemi svých předků

„Dědek“ se do obrany Ukrajiny zapojil krátce po začátku ruské agrese, zúčastnil se například bitvy u města Tokmak v Záporožské oblasti. „Neměli jsme tam ani neprůstřelné vesty, ani přilby. Měli jsme jen pár nábojů. Střílel tam na nás tank a dvě pěchotní vozidla. Ale my jsme se drželi. Když jsme dostali rozkaz k ústupu, stáhli jsme se a šli 40 kilometrů přes step. Stříleli na nás a pak nás přepadli, ale my jsme se odtamtud dostali. Později jsme svedli další bitvu u města Polohy.“