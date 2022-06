Vítězství levice, nebo „nového Trumpa“? Kolumbii čekají prezidentské volby

Na videozáznamu je vidět, jak tehdejší starosta Hernández rychle ztratil nervy, vstal a vrazil Clarovi tvrdou facku do obličeje. Hernández, který byl po incidentu na tři měsíce suspendován a následně post starosty opustil, by se již v neděli mohl stát prezidentem Kolumbie.

Také navrhl sloučení významných ministerstev, aby stát ušetřil peníze. Mimo to prohlásil, že jako prezident hodlá vyhlásit výjimečný stav, aby se vypořádal s korupcí. To podle New York Times v zemi vyvolalo obavy, že by Hernández mohl v případě zvolení zrušit Kongres nebo pozastavit činnost starostů.