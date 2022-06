Podezřelý se přiznal k vraždě britského novináře v Amazonii

Člověk podezřelý v případě zmizení britského novináře Doma Phillipse a brazilského odborníka na domorodé národy Bruna Pereiry se přiznal, že tyto muže zastřelil. Zavedl policisty na místo, kde byla těla ukryta. Dnes to na tiskové konferenci oznámil detektiv brazilské federální policie Eduardo Fontes. Phillips a Pereira zmizeli začátkem měsíce v odlehlé části Amazonie.

Policie během tiskové konference ve městě Manaus uvedla, že hlavní podezřelý se přiznal v úterý večer místního času a podrobně vylíčil, co se dvojici stalo. Fontes řekl, že policie bude na identifikaci pozůstatků spolupracovat s Interpolem. Identifikace potrvá několik dnů. Podle Fontese není vyloučené, že v souvislosti s tímto případem policie zatkne ještě další lidi. Motiv činu vyšetřuje.

Hlavním podezřelým je 41letý Amarildo da Costa de Oliveira, zvaný Pelado. Jeho příbuzní v uplynulých dnech popírali, že by se dopustil něčeho nezákonného a tvrdili, že policie ho k doznání přinutila mučením. Policie zatkla i Peladova bratra.

Sedmapadesátiletý nezávislý novinář Phillips, který spolupracoval i s deníkem The Guardian či The Washington Post, v Amazonii sbíral informace pro knihu. Do džungle se vydal s Pereirou, který dříve pracoval pro vládní agenturu Funai. Tato Národní nadace pro indiány má na starost ochranu domorodého obyvatelstva, včetně například vytyčování chráněných rezervací, v nichž indiáni žijí. Pereira dostával kvůli své práci výhrůžky, třeba kvůli kampani proti nepovolenému rybaření.