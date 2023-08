Vyhýbejte se pití, radil partner italské premiérky obětem znásilnění

„Pokud jdete tancovat, máte plné právo se opít… Pokud se ale vyhnete pití a tedy i ztrátě čiré mysli, možná se tak vyhnete problémům, které by mohly přijít od nějakého toho vlka,“ řekl ve svém pondělním pořadu Andrea Giambruno. Novinář a partner italské premiérky Meloniové tím vyvolal vlnu kritiky, která se snesla i na jeho přítelkyni.

I když oba muži násilníky, o kterých mluvili jako o „vlcích“, odsoudili, jejich rozhovor vyvolal bouři na sociálních sítích. Giambruno, jehož televizní kariéra se rozjela poté, co se Meloniová loni v říjnu stala předsedkyní vlády, je kritizován, že obviňuje oběti.

„Nechoďte ven samy, nechoďte tam, kde je tma, neoblékejte se vyzývavě, říkají. To všechno už není přijatelné. Když to dívka přežene s pitím, může očekávat bolest hlavy, ne znásilnění,“ dodala a vyzvala premiérku Meloniovou, aby se od výroků svého partnera distancovala.

„Giambrunovi vzkazuji, že to spíše muži by měli být vedeni k respektu, a ne ženy učeny k věčné opatrnosti. Měli bychom muže učit hodnotě souhlasu, spíše než učit ženy, aby byly opatrné,“ cituje senátorku list The Guardian.