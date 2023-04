Za výslovnost pokutu. Italové chtějí trestat „nevhodné“ užívání angličtiny

Zákon se setkal s kritikou, přičemž odpůrci tvrdí, že by to znamenalo zhoršení mezinárodního obrazu země a poškození její konkurenceschopnosti. Navíc premiérka Meloniová sama ve svých projevech cizí slova používá.

Navrhovaný zákon zatím neprošel parlamentem, kde se vůči němu předem staví několik opozičních stran. Pokud se ho ale podaří prosadit, bude ukládat každému zaměstnanci veřejné správy povinnou „písemnou a ústní znalost italského jazyka“. Zahraniční subjekty by pak musely mít i italské jazykové verze všech vnitřních předpisů a pracovních smluv, píše CNN .

První článek návrhu zákona nařizuje, aby i na úřadech, které jednají s cizinci neovládajícími italštinu, se používala především italština. Podle druhého článku by byla italština „povinná pro propagaci a využívání veřejných statků a služeb na území státu“. Za její nedodržení by mohla být uložena pokuta od pěti tisíc eur do 100 tisíc eur.