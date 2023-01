Západ posílá na Ukrajinu dlouho žádané zbraně, u kterých dříve váhal

Odmítl také obavy, že by taková oznámení mohla vyvolat ruskou reakci. „Ve své zemi mám válku. Napadají moje města, moje nemocnice, školy a školky. Zabili spousty civilistů, je to armáda násilníků, vrahů a lupičů. Jak víc by to mohlo eskalovat?“ ptá se. „Pevně věřím, že se v blízké budoucnosti staneme členem NATO i de iure,“ uzavřel Reznikov.