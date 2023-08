Ženy, gayové, Arabové. První oběti izraelské soudní reformy

Izraelský novinář Haggai Matar na serveru Democracy now připomíná, že ministr spravedlnosti a architekt justiční reformy Jair Levin předložil v Knesetu seznam rozhodnutí Nejvyššího soudu, ve kterých si myslí, že použití klauzule o nepřiměřenosti nebylo správné. „Všechny jeho příklady, všechny, souvisely s palestinským bojem. Nejvyšší soud ale ve skutečnosti není žádným zastáncem Palestinců,“ upozorňuje Matar. Jen v několika případech postavil mantinely okupaci a praktikám apartheidu, dodává.

Co schválení reformy v Izraeli může způsobit, Seznam Zprávám popsal politolog Jonathan Rynhold z Bar-Ilanovy univerzity.

Reforma má oslabit moc izraelských soudů, vláda to zdůvodňuje tím, že soudce nikdo nevolí. První část balíku už parlament schválil.

Šakdielová se ovšem nevzdala a s pomocí Asociace pro občanská práva v Izraeli šla do soudního sporu. A Nejvyšší soud dospěl k závěru, že ministrovo odmítnutí bylo založeno na nesouvisejícím důvodu (že Šakdielová je žena), a tudíž je ministrův verdikt právně neplatný.

Lakmusovým papírkem bude podle Šakdielové to, jak se stát bude po schválení justiční reformy stavět ke svým arabským občanům. „Když pošlape práva Arabů, pošlape i práva žen, žadatelů o azyl, LGBT lidí, všech,“ říká žena, která má z plánů současné vlády velké obavy.

Diskriminaci, o níž Šakdielová mluví, zažil na vlastní kůži i Muhammad „Hamúdí“ Aburabia z města Beerševa. Když si chtěl před třemi lety tehdy 35letý muž koupit byt v jednom z developerských projektů, narazil. Realitní makléři mu tehdy řekli, že je byt určen pouze pro lidi, kteří spadají do vládního programu na podporu lidí, kteří si poprvé kupují bydlení. To ale nebyla pravda a Aburabia (opět s pomocí neziskovky ACRI) zažaloval společnost za to, že z rasistických důvodů odmítá prodej bytů Arabům. Původní nízkou pokutu 30 tisíc šekelů požaduje poškozený zvýšit na 450 tisíc, proces ještě neskočil.