Klíčový zákon izraelské soudní reformy prošel. Pomohla i vodní děla

„Současný návrh reformy soudnictví je stále více rozdělující, nikoli méně… Vzhledem k řadě hrozeb a výzev, kterým Izrael právě teď čelí, nemá smysl, aby to izraelští vůdci uspěchali – zaměřit by se měli na sblížení lidí a nalezení konsenzu,“ napsal Biden. Už minulý týden přitom v telefonickém rozhovoru žádal od Netanjahua totéž. Marně.

O kompromis se po návratu z oficiální návštěvy Spojených států snažil i prezident Jicchak Hercog, ani on ale nebyl úspěšný. Stejně jako demonstranti, proti nimž v pondělí dopoledne policie opakovaně použila vodní děla. Dva lidé byli po zásahu do krku hospitalizováni. Další demonstranti se připoutali ke kovovému zábradlí, to ale policie odřízla.