Izraelci se bojí diktatury. Do ulic vyšlo přes 200 tisíc lidí

Přes 200 000 lidí se v Izraeli účastní sobotních protestů proti soudní reformě, kterou prosazuje vláda Benjamina Netanjahua navzdory široké kritice, že tím ohrozí izraelskou demokracii. Počet účastníků odhadl server The Times of Israel.

Masové protesty se v Izraeli konají od ledna, zatím největší se odehrály 11. března, kdy se jich účastnilo na 300 000 lidí. Nejvíce demonstrantů v sobotu večer vyšlo jako obvykle do ulic v Tel Avivu, podle serveru The Times of Israel asi sto tisíc.