Jen 15 granátů na tři dny. Ukrajincům dochází munice, čas hraje pro Rusy

Ruský tlak na ukrajinském bojišti se zvyšuje. Invazní jednotky jsou aktivnější prakticky po celé frontě s výjimkou samotného jihu. Dokládá to například další fáze bitvy o Bachmut v Doněcké oblasti, kterou jsme podrobněji rozebírali v první části aktuálních Zpráv z bojiště.

Když se o zákopy bojuje dlouhou dobu, jako například o ty u vesničky Stepove , jen pár kilometrů severně od Avdijivky, postupně se zničí. Obvykle poté, co několikrát vystřídají majitele, když je chvíli drží jedna, chvíli druhá strana. Nakonec pozice pod dělostřeleckou palbou prakticky přestanou být udržitelné a ukrajinské jednotky je definitivně opouštějí. To se v okolí Avdijivky stalo už několikrát.

Ruské jednotky se je pak snaží opevnit, co nejlépe umí, což je obecně spojeno s velkými ztrátami, ale nakonec se to může podařit. Tímto způsobem ruské jednotky nakonec ovládly pozice za železničním náspem a pomalu se blíží ke Stepovemu. Vesnička sama je přitom zřejmě územím nikoho, kde se žádná strana nedokáže delší dobu udržet, protože se není kde skrýt.

Situaci popsal pro reportéra britského deníku The Times zdroj ze 47. brigády, která brání právě severní křídlo Avdijivky: „Přes léto jsme měli desetkrát více munice a v lepší kvalitě.“

„Když jsou to dva nebo tři vojáci, tak už nestřílím. Teprve když je to kritická situace – řekněme deset chlapů blízko naší pěchoty – spustíme to,“ řekl ukrajinský dělostřelec pro The Times. A pokud jsou náboje nekvalitní, nebo se chovají nepředvídatelně, střelba na poslední chvíli nemusí být dostatečně účinná.