Zprávy z bojiště: Rusové jasně ukazují, že žádný zimní klid nebude

V posledních týdnech se teploty na bojišti pohybují okolo bodu mrazu a to má pochopitelně svůj vliv. Podobně jako v Česku i na Ukrajině bylo několik mrazivých dní se sněhem, teploty jsou ovšem obecně stále relativně mírné: v noci pod bodem mrazu, ve dne nad nulou.

Zákopy a další opevnění se tak znovu plní vodou a pole jsou rozbahněná. Než bojiště opravdu zamrzne a mráz se změní na suchý, vojáci na obou stranách budou bojovat s vlhkostí. Musí myslet nejen na to, aby se zahřáli, ale také na to, aby se příliš nezapařili. To v důsledku může vést k omrzlinám i infekcím.