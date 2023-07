Syrové svědectví lékařky. V Bachmutu zůstala skoro až do trpkého konce

Někdo by její činy označil za mimořádný projev odvahy. Týden po týdnu a měsíc po měsíci setrvávala v ostřelovaném a později prakticky zničeném ukrajinském Bachmutu. Odmítla evakuaci. Měla za to, že ve městě musí zůstat někdo, kdo lidem poskytne lékařskou pomoc.

V přístřeší Molčanové bydleli lidé různého věku, děti mezi nimi nebyly. O okolních úkrytech se to ale říct nedalo. Každý den se snažila přesvědčovat bachmutské k evakuaci. Ne každý ale naslouchal. „Bez ohledu na to, jaké byly jejich důvody, nemohla jsem je opustit. Koneckonců, v Bachmutu už žádní lékaři nezůstali,“ vzpomíná Molčanová.

„V noci do našeho domu bušily tanky. Poblíž začaly hořet domy, knihovna, sklad bytových jednotek, kde byly uskladněny produkty a humanitární pomoc. Do té doby jsem dělala vše, co bylo v mých silách,“ říká lékařka s tím, že to byl pro ni signál k odchodu.