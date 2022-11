Bastlová: Start Babišovy kandidatury ukazuje, že si neváží ani hnutí ANO

Expremiér Andrej Babiš se po svém oficiálním vstupu do souboje o Pražský hrad definitivně zařadil mezi favority prezidentských voleb. Šéf opozičního hnutí ANO patří k nejvýraznějším politikům poslední doby, kritikové ho ale viní z toho, že než aby spojoval, cíleně rozděluje. Jak jeho snaha o dobytí Hradu může dopadnout na celkovou atmosféru ve společnosti?

Co pro českou společnost znamená kandidatura Andreje Babiše na prezidenta?

To se může odrazit třeba i v televizních debatách, kde podle Bastlové expremiér „nebude ctít žádná pravidla“. „Tam se ukáže, kdo z kandidátů je schopen Andreji Babišovi čelit a do jaké míry,“ myslí si novinářka.

Průzkumy prozatím ukazují, že nejsilnějšími rivaly by pro Babiše mohli být armádní generál ve výslužbě Petr Pavel nebo ekonomka Danuše Nerudová. Babišova kandidatura je zároveň podle analytičky nejspíš špatnou zprávou pro prezidentské ambice odboráře Josefa Středuly.

V minulosti také Babiš podle Bastlové několikrát dokázal, že má minimální respekt nejen k partnerům ve vládě nebo vlastnímu hnutí, ale zejména k právu. To podle ní ilustrují například jeho výroky namířené proti rozhodnutí Ústavního soudu ohledně volebního zákona nebo rovněž chování jeho vlády v době pandemie.

Babišovy útoky na justici ale můžeme sledovat i v těchto týdnech, a to během soudních líčení v kauze možného dotačního podvodu kolem Farmy Čapí hnízdo.

Babiš podle analytičky vyvíjí kandidaturou „obrovský“ tlak na soudce Jana Šotta, který v jeho procesu rozhoduje a krátce před prvním kolem voleb by měl vynést prvoinstanční rozsudek.

Mimoto podle Bastlové vyhrocená prezidentská kampaň povede k „hlubokému štěpení společnosti“. „Bude to opět vydáváno za souboj o charakter státu. A do určité míry to bude politický souboj o další vývoj politického systému v České republice.“