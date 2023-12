„Bojujeme se zlem,“ říká ukrajinský kaplan, jehož Rusové zajali a mučili

„Fyzické týrání se dá zvládnout, na psychický nátlak si člověk také vytvoří odolnost, ale nevědět (co se venku reálně děje), to bylo opravdu těžké,“ vzpomíná v rozhovoru pro podcast 5:59 Vasyl Vyrozub na své 70denní zajetí nedlouho po začátku ruské invaze na Ukrajinu, během něhož se jemu a dalším ukrajinským zajatcům Rusové snažili namluvit, že Ukrajina jako stát už neexistuje, že ukrajinský prezident uprchl a že se ukrajinská armáda vzdala.

Do zajetí se dostal hned zkraje ruské války proti Ukrajině, když se Rusové zmocnili kompletního osazenstva plavidla (19členné posádky, tří vojenských kaplanů a jednoho lékaře), v němž si ukrajinská záchranná mise přijela na Rusy okupovaný Hadí ostrov v Černém moři pro těla domněle padlých pohraničníků, kteří předtím v první den invaze poslali ruskou vojenskou loď do patřičných mezí. Ukázalo se, že na Hadím ostrově nikdo nepadl. Zato Vasyl Vyrozub a ostatní členové záchranné mise padli do zajetí a přes Krym, kde byli vyslechnuti, se dostali do zajateckého tábora v Belgorodské oblasti, kde je Rusové mučili a bili.