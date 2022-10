Británie má nového premiéra. S čím Rishi Sunak do úřadu přichází?

Britští konzervativci si vybrali nového premiéra. Do Downing Street číslo 10 míří Rishi Sunak. Bývalý ministr financí ve vládě Borise Johnsona slibuje, že Británii vyvede z chaosu, do kterého se země propadla v posledních týdnech. Jak zásadní milník to v životě Británie znamená? Jak chce nový premiér nastolit slibovanou stabilitu a jednotu a zároveň nastartovat ekonomiku, která v minulých týdnech prošla zásadními otřesy?