Dluhy dezinformátora Vrabela fanouškům nevadí, peníze posílají dál

„Desítky jeho fanoušků jsou ochotní jeho volání vyslyšet. A to navzdory tomu, že často tvrdí, že jsou ve špatné sociální situaci a že zdražování a kroky vlády je dostávají do velmi tíživých stavů, tak panu Vrabelovi peníze posílají dál,“ říká Valášek.

Dokonce jim podle reportéra ani nevadí, že svolavatel demonstrací je v exekucích. „Řada z nich říká: My jsme taky mnohdy v exekucích. Je to jenom důkaz, že je jeden z nás, že to není politik v kravatě,“ vysvětluje.