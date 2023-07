Digitální otroctví, predátorské taktiky. Proč herci v Hollywoodu stávkují?

Happening now: Hollywood actors are on strike! pic.twitter.com/5OD8LTIs5Y

Právě herci menších rolí nebo komparzisté totiž mnohdy musejí přistupovat na velmi nevýhodné podmínky. A to i proto, že často nejsou v odborech. Ve smlouvách je tak po nich běžně žádáno, aby dali svolení ke kompletní digitalizaci své podoby, a to často na dobu neurčitou.

Studia tak zatím nehodlají tlaku ze strany odborů ustoupit. Vzdát se ale zatím nechtějí ani samotní herci a scenáristé. V prvních dnech stávky tvrdili, že chtějí vydržet do podzimu a možná až do konce roku. Herci a scenáristé by se tak nemohli podílet na téměř žádných natáčeních a nemohli by filmy třeba ani propagovat – ať už na červeném koberci, nebo v talk shows.