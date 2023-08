Divočina slovenské politiky: Fico je zpět a chce se mstít

Podle posledních šetření veřejného mínění na Slovensku i poll of polls, tedy „průzkumu průzkumů“, na Seznam Zprávách má momentálně největší šanci na vítězství strana Smer - SD vedená expremiérem Robertem Ficem, jejíž lídři za sebou mají problematickou historii.

Sám Fico i s bývalým ministrem vnitra Robertem Kaliňákem figurují ve vícero kauzách. Například byli obvinění v kauze Soumrak: Podle svědků měli být oba v čele zločinecké skupiny, do které patřili třeba i reprezentanti policie nebo ministerstev. Přes ně měli politici získávat citlivé informace.

Smer přitom před pěti lety téměř padl. Mohly za to události po smrti novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové, následkem kterých Ficova vláda podala demisi. „Postupně ale rostl a naopak začala klesat strana Hlas. Komentátoři popisují, že Hlas Smeru nestačil, neměl tu schopnost Roberta Fica nastolovat témata,“ říká Kovačič Hanzelová.

I tak se zmíněný Hlas, který vede další expremiér a někdejší Ficův spolustraník Peter Pellegrini, drží v průzkumech na třetím místě. Jestli by se ale po volbách tato dvě uskupení mohla spojit a na půdorysu dřívější spolupráce obou předsedů utvořit vládní koalici, se podle slovenské novinářky dá v tuto chvíli jen těžko odhadovat.

„Podle komentátorů je ve hře i verze, že by Fico po volbách Hlasu udělal nabídku, která se neodmítá. Tedy, že by jim nabídl premiérské křeslo a také další důležité resorty. (…) Ale je to otázka za milion,“ říká Kovačič Hanzelová. Ostatně ani výhra Smeru navzdory průzkumům není jistá, podle slovenských sociologů se totiž většina Slováků o svém hlasu rozhoduje až týden před volbami.