Rusové dělají z Židů viníky holokaustu. Příčí se to rozumu, říká analytička

Také tvrzení ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova o Hitlerově židovském původu podle analytičky patří jen do roviny konspiračních teorií.

Mezi Ruskem a Izraelem se prohlubuje roztržka kolem výroků ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova o údajných židovských kořenech Adolfa Hitlera. V čem jsou pro izraelské představitele nepřijatelné? Jak je možné, že Moskva téměř 80 let po skončení druhé světové války obhajuje svůj útok na Ukrajinu „denacifikací”? Odkud se vzala teorie o údajném Hitlerově židovském původu? A v čem je nebezpečné, když politici používají historické reference týkající se holokaustu?

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov v neděli během rozhovoru v italské televizi zašel dál, než je u něj běžné. Útok na Ukrajinu popisoval jako „denacifikaci Ukrajiny“. A řekl, že i když má ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj židovské kořeny, neznamená to, že jeho země není nacistická.

Podle analytičky a ředitelky Herzlova centra izraelských studií Univerzity Karlovy Ireny Kalhousové pro to jednoduše neexistují žádné důkazy. „Patří to do roviny konspiračních teorií,“ říká v podcastu 5:59. Objevila se podle ní už ve dvacátých a třicátých letech minulého století a po válce ji používali i sami nacisté jako odůvodnění pro prohru ve druhé světové válce.