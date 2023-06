Hlad v KLDR je pravidelný. Expert popisuje, proč Kim radši platí za rakety

Kvůli uzavřenosti země se nicméně do zahraničí dostává jen minimum detailních informací o situaci v KLDR. A to přesto, že se místním podle Chlady díky mobilním telefonům a dosahu čínských mobilních operátorů v okolí hranic někdy podaří spojit třeba s příbuznými v Jižní Koreji.

Do problémů s potravinami se Severní Korea podle koreanisty dostává v tomto období roku opakovaně. „Dochází potraviny z loňské sklizně, ještě neproběhla letošní sklizeň. Od března do začátku června to bylo v zemi vždy náročnější, je to hladové období,“ vysvětluje Chlada.