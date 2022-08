Potenciální nástupci prezidenta Zemana ukazují, jak moc jsou v kondici

Za necelých pět měsíců čekají Česko prezidentské volby. Pole kandidátů se zahušťuje, i když jeden z nejvýraznějších hráčů - šéf ANO Andrej Babiš - ještě účast nepotvrdil. Sázkové kanceláře expremiérovi už tolik nevěří, přeskočil ho bývalý profesionální voják Petr Pavel. Šance rostou i ekonomce Danuši Nerudové. S kým dalším je ještě třeba počítat?

Politická reportérka Seznam Zpráv Lucie Stuchlíková si myslí, že třeba ekonomka Danuše Nerudová „zapracovala na známosti“. Odboráře Josefa Středuly se podle ní nejvíce bojí právě Babiš. „Pokouší se o podobný typ voličů,“ vysvětluje.

Podle Stuchlíkové vládní SPOLU nejspíš nakonec žádného kandidáta do klání nepošle. „Řeší se, jestli někoho podpoří a jestli by to pro něj nebyl polibek smrti,“ říká.

Prezidentská kampaň začíná nabírat na obrátkách. Nejnověji data uveřejnily sázkové kanceláře, které odhadují, že generál ve výslužbě Petr Pavel přeskočil v šancích šéfa ANO Andreje Babiše. V posledních průzkumech třeba od agentury Median nebo Ipsos stále vyhrává o několik procent expremiér.

„Andrej Babiš to dělá výborně vzhledem ke své cílové skupině, ale naráží na limity stylu svojí kampaně,“ říká politická reportérka a spoluautorka podcastu Vlevo dole. „Agresivita“ a „populismus“ podle ní fungují na voliče jeho hnutí, v prezidentských volbách ale takové chování může být na škodu.

„Zkrátka potřebujete nadpoloviční většinu. A když tímhle způsobem rozdělujete společnost, riskujete, že dělící čáru uděláte moc nízko,“ vysvětluje.

Otázkou navíc stále zůstává, zda se Babiš nakonec voleb skutečně zúčastní. Oficiálně kandidaturu ještě neohlásil, rozmýšlet se nejspíš bude až do října.

„Rozhodnutý opravdu není a váhá, protože průzkumy, které si hnutí ANO dělá, říkají, že tu výhru nemá jistou. (…) Nechce jít do prohraných voleb. Z těch průzkumů totiž mimochodem vychází, že spousta jeho voličů by ho radši viděla jako premiéra,“ říká Stuchlíková.

Petr Pavel má podle ní výhodu v tom, že může posbírat voliče z širšího politického spektra. Pomoct by mu - zejména kvůli válce na Ukrajině - mohla i jeho zkušenost z armády. „Rozhodli se používat slovo generál, protože je to něco, co ho definuje a odlišuje od ostatních. Chtějí vytvořit značku, kterou si okamžitě volič vybaví,“ myslí si reportérka.

Akademička, odborář a senátor?

Další favorité už nejsou tak jednoznační, nicméně na třetím až pátém místě se nejčastěji podle průzkumů střídají ekonomka Danuše Nerudová, odborář Josef Středula a senátor Pavel Fischer.

„Třeba Danuše Nerudová zapracovala na svojí známosti mezi voliči. Samozřejmě bude mít problém v regionech, protože je to akademička. To jí asi v některých částech republiky nebude pomáhat, ale zase na druhou stranu má výhodu, že je žena. Zní to ošklivě, ale je to tak,“ konstatuje reportérka.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Politická reportérka Seznam Zpráv Lucie Stuchlíková.

Průzkumy zároveň ukazují, že Češi už jsou připravení na to mít poprvé na Hradě prezidentku. Podle Stuchlíkové tomu pomohla i slovenská zkušenost se Zuzanou Čaputovou.

Naopak Fischerovi může uškodit to, že kandidoval v minulých prezidentských volbách a neuspěl. „Pachuť toho neúspěchu už tam je,“ dodává reportérka s tím, že přesto má šance na výraznější výsledek.

Odborář Josef Středula potom získal na tom, že ho podpořila současná hlava státu Miloš Zeman. „Myslím si, že to je kandidát, který Andreji Babišovi dělá největší vrásky. Pokud by kandidoval, tak mu Středula může výrazně ubrat v prvním kole, protože se budou pokoušet o podobný typ voliče. A kdyby náhodou opravdu nastal scénář, že proti sobě půjdou do druhého kola, tak má šanci i vyhrát,“ říká Stuchlíková.

V podcastu 5:59 dále uslyšíte, jaké šance může mít v lednových prezidentských volbách miliardář Karel Janeček, nebo proč nakonec koalice SPOLU dost možná nevyšle do boje vlastního kandidáta. Poslechněte si v audiu na začátku článku.

Editor a koeditor: Pavel Vondra, Dominika Kubištová Sound design a hudba: Martin Hůla Zdroje audioukázek: DVTV, pořad Neboli, instagramový účet Petra Pavla, twitterový účet Danuše Nerudové, twitterový účet Radka Bartoníčka