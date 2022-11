„O problému víme a monitorujeme ho.“ Jak stát léta ignoroval dětské exekuce

V Česku stále běží přes 15 tisíc exekucí zahájených proti neplnoletým osobám. Vzniku nových případů dětských exekucí měla zabránit loňská novela občanského zákoníku, jak ale zjistili datoví novináři Seznam Zpráv, staré exekuce stále dobíhají a na dlužníky mají zásadní dopad. Jak se Česko do této situace, která v Evropě nemá obdoby, vlastně dostalo?

Rodiče navíc buď pohledávky ignorovali, nebo je o problému nikdo nevyrozuměl, a dluhy tak rostly. „V Evropě je to naprosté unikum,“ říká datová novinářka Seznam Zpráv Kateřina Mahdalová .

Důsledkem tohoto selhání systému podle Mahdalové může být nedůvěra těchto lidí ve stát. „Vede je to k práci načerno, k životu v chudobě na ubytovnách nebo u obchodníků s chudobou, protože pokud má někdo obstavený účet, srážky z platu nebo je úplně mimo systém, tak na standardní bydlení nedosáhne,“ vysvětluje.

Mahdalová nicméně varuje, že i to je problematické. „Stalo se, že někdo do té lhůty, kdy měl zákon začít platit, zaplatil jednu korunu. Čili nejde říct, že nebylo nic vymoženo. Neví se, kdo to splatil. Ale můžeme spekulovat, že ty splátky provádí ten, kdo si přeje, aby exekuce běžela dál a aby nezanikla,“ popisuje.