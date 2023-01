Volební stereotypy: Manipulovatelná Danuše versus generál flanel

Česko vstupuje do týdne, kdy začne rozhodovat o nové hlavě státu. Průzkumy ukazují v čele pelotonu uchazečů trojici Andrej Babiš, Petr Pavel a Danuše Nerudová. Vůbec poprvé tak v českých prezidentských volbách mezi favority figuruje žena. Zároveň si ale do předvolební rétoriky nacházejí cestu stereotypy o rolích mužů a žen, a někdy i otevřený sexismus. Čeho jsme svědky?

Jakým způsobem stereotypy spojené s pohlavím vstupují do kampaně před prezidentskými volbami.

„Jen s velmi mírnou nadsázkou můžeme říct, že to je přehlídka určitých stereotypů,“ odpovídá právnička a publicistka Šárka Homfray na otázku, jak vnímá předvolební kampaň právě z pohledu stereotypů. Homfray se otázkám genderové rovnosti dlouhodobě věnuje. O postavení žen v současném Česku také napsala knihu Proč jsme tak naštvané?.

Nyní v rozhovoru zmiňuje třeba stereotypy, které se objevují kolem Danuše Nerudové. „Mimo jiné se velmi často hodnotí její vzhled, ať už negativně, nebo pozitivně,“ říká Homfray. Sama Nerudová téma nadnesla ve chvíli, když pro CNN Prima NEWS jako svůj největší hendikep uvedla to, že je „mladá a pohledná“. Podle publicistky se ale věk i vzhled u Nerudové hodnotily „dávno předtím, než o tom ona (Nerudová) mluvila“.

Nejrůznějších očekávání ze strany společnosti vůči uchazečům a uchazečkám o prezidentský úřad je zkrátka mnoho. Tito kandidáti se jim pak ale musejí do nějaké míry přizpůsobit, pokud chtějí ve volbách uspět, upozorňuje Homfray. V praxi to znamená i větší podřízení se některým genderovým stereotypům. „U Danuše Nerudové (…) můžeme vidět zdůraznění její role matky rodiny pečující o své rodinné zázemí. Včetně toho, že peče cukroví a vozí děti do školy a podobně.“