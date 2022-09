Novinářka z Moskvy: Není pravda, že válka tu má 80% podporu, vidím strach

Mezitím tisíce Rusů muselo opustit domovy, blízké a odchází – často nedobrovolně – do války. Na sociálních sítích referují o bezútěšných podmínkách na ubytovnách a objevují se i videa s rodinami vojáků, kteří protestují proti jejich odvedení.

I v Moskvě se ale projevuje nespokojenost a obavy. „Působí to velmi ponuře,“ říká zpravodajka německé veřejnoprávní televize ARD Ina Ruck, která momentálně je v ruském hlavním městě. „Běžný život jde dál. (…) Když se ale díváte do očí a tváří lidí, jasně vidíte, že je něco tíží a někteří z nich vám to i sami řeknou,“ popisuje.