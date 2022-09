Vzpomínky na královnu: „Vždycky jsem měl pocit, že tu je pro nás všechny“

Britové se v pondělí naposledy rozloučí se zesnulou královnou Alžbětou II. Statisíce lidí v uplynulých dnech prostály hodiny ve frontě před britským parlamentem, aby se poklonily rakvi se zesnulou panovnicí. V dnešní epizodě podcastu 5:59 na ni vzpomíná i pět lidí narozených v Česk(oslovensk)u, kteří strávili v Británii podstatnou část svého života a reprezentují různé generace i pohledy na Británii.

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Příběh uprchlice před komunisty Sylvy Šimsové, která přišla do Velké Británie v 50. letech. Vypráví třeba o tom, jak sledovala královskou svatbu Alžběty II. na televizi u známých.

Bývalý šéf české redakce BBC Vít Kolář a komunitní pracovník a bývalý policista Petr Torák mluví o tom, jak přebírali od královny vyznamenání.

Na oblibu královské rodiny v 80. letech a svatbu dnešního krále Karla III. se zesnulou princeznou Dianou vzpomíná dokumentarista Ondřej Tuček.

Novinářka Ivana Kottasová na závěr popisuje, proč podle ní královna v posledních letech na trůně „zlidštila“.

Královna Alžběta II. byla v čele Velké Británie více než 70 let. Během nich si vybudovala pověst silné panovnice, která je schopná udržet tradici a spojuje společnost. Vzpomínky na ni má ostatně i mnoho Čechů, kteří se v průběhu let přestěhovali do Spojeného království. Přinášíme příběhy pěti z nich.

Jaká byla panovnice očima uprchlice před komunistickým režimem Sylvy Šimsové, bývalého šéfa české redakce BBC Víta Koláře, dokumentaristy Ondřeje Tučka, komunitního pracovníka a bývalého policisty Petra Toráka a novinářky Ivany Kottasové?

„Korunovaci prožíval celý národ“

Na ostrovy přišla knihovnice a skautka Sylva Šimsová na Vánoce roku 1950. Československo přitom opustila už o rok dříve, ale na vstup do země musela čekat v německém uprchlickém táboře.

„Budoucí královna Alžběta II. v našich představách tehdy zosobňovala kladné hodnoty Británie,“ říká.

Tři roky po jejím příjezdu dokonce sledovala korunovaci mladé královny v televizi. „Byla to vlastně první televize, kterou jsme někde na návštěvě u lidí viděli,“ vzpomíná dnes už jednadevadesátiletá žena. Pozval je tehdy majitel bytu, kde bydlel její manžel. „Prožíval to celý národ. Bylo to dojemné, “ dodává.

Královniny osudy Šimsová sledovala celý život, zajímala se třeba o její mateřství. „Obdivovala jsem se její praktické moudrosti. Byla pro mne vzorem klidu.“

Foto: Paměť národa Sylva Šimsová a její manžel Karel Janovický v roce 1950.

„Dojem, který se nedá popsat“

Téměř čtvrtstoletí po Šimsové se přestěhoval do Londýna Vít Kolář, který se tam později stal šéfredaktorem české redakce BBC. „Británie v polovině osmdesátých let, to byla Británie Margaret Thatcherové,“ popisuje.

Královská rodina se z jeho pohledu ještě tehdy „těšila velké úctě“. Pro někoho, kdo přišel ze státu s republikánským zřízením, ale prý monarchie „působila trochu archaicky“. Později v ní ale Kolář začal vidět výhody.

Foto: Tomáš Krist, Profimedia.cz Bývalý šéf české redakce BBC World Service Vít Kolář.

„Nedochází k výkyvům a nedochází k tomu zasahování do vývoje,“ vysvětluje s tím, že v republikách se prezident musí měnit v pravidelných intervalech.

Kolář se v roce 2008 dokonce s Jejím Veličenstvem setkal, když ho vyznamenala Řádem britského impéria. Popisuje, že byl nervózní. Musel si zapamatovat, jak královnu oslovovat nebo že při odcházení se k ní nesmí otočit zády. „Ale dojem, který na vás udělala, se nedá ani popsat,“ říká.

Svatby a vzrůstající obliba

V podobné době jako Kolář přicestoval do Velké Británie i dokumentarista Ondřej Tuček. V jeho vzpomínkách na 80. léta ve Velké Británii zůstaly svatby synů Alžběty II.

„Byly to skutečně velké slavnosti, celá Británie slavila. A britská rodina tím neuvěřitelně zabodovala a stoupla jak v ceně, tak i v oblibě,“ vysvětluje. Samotný Tuček si prý velice cenil toho, že každý rok připomínala roli Čechů v druhé světové válce ve Spojeném království, a také toho, že „spojovala lidi“.

Foto: Profimedia.cz Princezna Diana a současný král Karel III. během svatby v roce 1981.

Nejvýraznější událostí, která se týkala královské rodiny, byl podle Tučka sňatek současného krále Karla III. a zesnulé princezny Diany. A ta se během let stala „ženským idolem“, který ovlivnil celou generaci. „Uchvátila celý svět,“ říká.

„Pocházela z rodiny Spencerů, takže mluvila s aristokratickým přízvukem. Prakticky celá mladá generace se ji snažila imitovat,“ popisuje.

Dopis pro královnu

Zlom přišel na přelomu tisíciletí právě po smrti Diany, kdy se obliba královské rodiny propadla. A právě v těchto letech přicestoval do Velké Británie Petr Torák, kterému je dnes 41 let.

Vliv monarchie prý začal „nepřímo“ vnímat ihned po příjezdu, když si zažádal o status uprchlíka. Všechny dokumenty a také peníze, které mu prošly rukou, totiž nesly královnino jméno.

Foto: Michal Bělka / iDNES.cz, Profimedia.cz Komunitní pracovník a bývalý policista Petr Torák.

„Když jsme (s rodinou) ten status dostali, psal jsem jí děkovný dopis, i když samozřejmě nemá na proces žádný vliv. Ale my jsme to vnímali tak, že díky monarchii a díky královnině vlídnosti máme nový domov,“ vysvětluje.

A podobně jako Tuček i on dostal od Alžběty II. o mnoho let později ocenění za komunitní práci, kterou jako policista vykonával.

Zlidštění enigmy z krásného auta

„Když jsem se do Británie poprvé přestěhovala, královna pro mě byla trochu v pozadí,“ říká Ivana Kottasová, pětatřicetiletá novinářka, která na ostrovy přišla v roce 2008.

Že žije v monarchii, si prý začala víc uvědomovat až o čtyři roky později - královna slavila diamantové výročí a navíc se v Londýně konala olympiáda. „Pamatuju si, že jsem seděla v knihovně London School of Economics a najednou se začalo šířit, že okolo pojede královna. Postavili jsme se na ulici a čekali jsme,“ popisuje.

Foto: Harry Murphy/MoneyConf via Sportsfile Novinářka Ivana Kottasová.

„Zaskočilo mě, jak velké, čisté a krásné bylo auto, ve kterém seděla. Bylo vyrobeno tak, aby do něj bylo vidět, aby si ji lidé mohli prohlédnout,“ pokračuje.

Právě v tomhle období podle ní Alžběta II. „zlidštěla“ a začala samu sebe prezentovat jinak. Například právě pro olympiádu natočila videospot s Jamesem Bondem.

„Její smrtí tak určitě končí jedna éra. A pro mnoho lidí je to připomínka vlastní smrtelnosti,“ myslí si Kottasová.

V podcastu 5:59 si můžete poslechnout celé příběhy pětice Čechů dlouhodobě žijících ve Velké Británii. Sylva Šimsová například popisuje, jaký vliv na ni mělo, když v dětství viděla fotografii anglických princezen, Petr Torák zase přibližuje, jak Alžběta II. ovlivnila tři generace jeho rodiny.

Editor a koeditor: Pavel Vondra, Matěj Válek, Dominika Kubištová Sound design a hudba: Martin Hůla Zdroje audioukázek: ČT1, Český rozhlas Radiožurnál, C-SPAN, YouTube - BBC News, YT - British Pathé, YT - The Royal Family Channel, YT - Roman Styran, YT - DevPerth