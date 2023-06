Čas hraje proti Tchaj-wanu, varuje japonský expert

Jak by uvažování Pekingu ovlivnil případný úspěch Ruska v invazi na Ukrajinu.

O vývoji situace v Indo-Pacifiku – tedy v oblasti sahající od východní Afriky přes Indický oceán a Austrálii až po Oceánii – může rozhodnout i výsledek ruské invaze na Ukrajinu. Pokud by pro Moskvu skončila úspěchem, mohla by se jí podle experta Čína inspirovat třeba právě k útoku na Tchaj-wan. Japonsko tak prý vývoj ve východní Evropě sleduje s obavami.

Nagao ale upozorňuje, že dlouhodobě se strategie Moskvy a Pekingu liší: Rusko se prý chová „trochu jako lupič“, Čína spíše jako „zlodějíček“. „Když se Rusku naskytne příležitost, použije vojenskou sílu, protože co se armády týče, hodně si věří. To Čína se snaží ‚krást‘ spíš pokoutně, bez použití vojenské síly, protože historicky takovou důvěru v armádu jako Rusko nemá,“ vysvětluje analytik.

Jen od roku 2011 do roku 2020, tedy v období před válkou na Ukrajině, USA snížily rozpočet na obranu zhruba o 10 procent. Zato Peking jej ve stejnou dobu zvýšil o 76 procent, navíc dál stupňuje své vojenské aktivity. Ukazují to statistiky Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI). „Hrozbu ze strany Číny proto nemůžeme podceňovat, i když teď nepodniká žádnou invazi podobnou té ruské,“ říká Nagao.

Washington dlouho v Indo-Pacifiku sázel na bezpečnostní systém založený na paprskovitém uspořádání. Sám stál v jeho středu a spolupracoval se zeměmi jako Japonsko, Austrálie a další. To už ale zřejmě nestačí.

To už vedlo ke vzniku několika nových formátů. Jedním je třeba takzvaný čtyřstranný bezpečnostní dialog známý jako QUAD, který dává dohromady USA, Japonsko, Indii a Austrálii. Jiný pakt, AUKUS, pak od roku 2021 označuje bezpečnostní spolupráci, které se vedle Američanů a Australanů účastní také Velká Británie.

Rozšiřování podobných aliancí o nové členy, jako je Indie nebo Japonsko, nebo změny bezpečnostních doktrín zemí v Indo-Pacifiku podle experta mohou na Peking vyvinout další tlak. „A i kdyby se Peking rozhodl nasměrovat ozbrojené síly proti Tchaj-wanu, Japonsku nebo Indii, musel by se mít v týlu neustále na pozoru,“ dodává Nagao s tím, že právě proto je takový typ spolupráce zásadní.

Zároveň to ale podle Nagaa neznamená, že se státy ze skupin QUAD nebo AUKUS nesnaží s Čínou vyjednávat. Až do okamžiku, kdy by Čína třeba zaútočila na Tchaj-wan, bude cesta diplomacie otevřená. „Ale postoj Číny je velmi negativní. Nejen ohledně Tchaj-wanu, ale třeba i v otázce toho, jak Čína a Rusko reagují na severokorejské testy balistických raket,“ uvádí.