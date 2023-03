Austrálie získá americké jaderné ponorky. K nelibosti Číny

Austrálie zakoupí tři americké ponorky s jaderným pohonem třídy Virginia. Součástí dohody je rovněž opce na nákup dalších dvou. Informoval o tom nejprve bezpečnostní poradce Bílého domu Jake Sullivan, následně to na schůzce s britským a australským premiérem potvrdil i americký prezident Joe Biden. Ponorky by měly být dodávány od roku 2030.

Hlavním cílem dohody je vytvoření zcela nové ponorkové flotily, která bude využívat pokročilé americké technologie a britský design. Ze snahy by měl vzejít nový typ jaderné ponorky – třídy AUKUS – který bude sloužit australskému královskému námořnictvu.

Na to při svém projevu na základně Point Loma v San Diegu reagoval prezident Biden, který ubezpečil, že cílem je stabilita a mír v regionu. Zdůraznil také, že ponorky, které dodají Austrálii, nebudou vyzbrojené jadernými zbraněmi, ale že budou pouze na jaderný pohon.

Představený plán dohody počítá s tím, že ještě letos budou australští námořníci posláni do USA a Velké Británie, kde podstoupí výcvik na jaderných ponorkách. Od roku 2027 se počítá s tím, že v perthském přístavu v Západní Austrálii bude kotvit malá flotila amerických a britských ponorek. Nyní tam už dočasně kotví americká ponorka USS Asheville.

Od roku 2030 by měla Austrálie vlastnit americké ponorky typu Virginia. Australští inženýři budou na novém typu ponorek pracovat ve Spojených státech a Velké Británii. Na konci 30. let 21. století by měla být sestrojena nová třída britských ponorek.