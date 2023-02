Cvičil čínské piloty. Teď ho chtějí zlomit v nelidském žaláři, tvrdí rodina

Dugganovi právní zástupci tvrdí, že podmínky, ve kterých musí žít, jsou nedůstojné. Bývalý letec je podle nich v cele o rozměrech dva krát čtyři metry a musí nosit kombinézu s koženými řemínky pevně připevněnými kolem krku. Deník The Guardian upozorňuje, že přesto, že Duggan dosud nikdy v žádné zemi nebyl odsouzen za trestný čin, zařadili ho do kategorie vězňů s extrémně vysokým rizikem a omezenou ochranou.

Právníci bývalého letce proto vyzvali Radu pro lidská práva OSN, aby zacházení s bývalým letcem, které podle nich porušuje Mezinárodní pakt o občanských a lidských právech, prošetřil, upozorňuje deník The Times .

Clinical psychologist warns Daniel Duggan’s detention conditions ‘extreme and ‘inhumane’ as wife launches UN complaint https://t.co/3Vmm62fQ3S

„Když jsem Dana nedávno viděla, byla jsem v šoku. Snaží se bojovat proti nespravedlnosti, ale je jen stínem sebe sama. Je nesmírně vychrtlý a hodně zhubl. Jeho tvář je mělká a prázdná, jako by byl v koncentračním táboře,“ uvedla podle deníku The Guardian Dugganová, která tvrdí, že její muž v cele trpí vážnými psychickými problémy.

Stížnost se na veřejnosti objevuje poté, co generální ředitel Australské bezpečnostní zpravodajské organizace Mike Burgess minulý týden upozornil, že autoritářské země se aktivně snaží bývalé australské vojáky přetáhnout na svou stranu.

Podle Burgesse Australanům nabízejí statisíce dolarů za to, že jim pomohou při zlepšování bojových dovedností tamních armád. Tvrdí, že existuje „malý, avšak znepokojivý počet“ vojenských insiderů, kteří jsou ochotni s nimi spolupracovat a „dát přednost penězům před vlastí“.

Daniel Duggan sloužil v americké námořní pěchotě celkem 13 let. Než z ní v roce 2002 odešel, působil například jako pilot stíhačky AV-8B Harrier a instruktor ovládání těchto strojů.

Do Austrálie se Duggan poprvé dostal v roce 2005. Až do roku 2014 zde řídil firmu Top Gun Tasmania, v rámci níž bývalí vojenští piloti USA a Spojeného království nabízeli turistům svezení ve stíhačkách. Poté se přestěhoval do Číny, kde pracoval jako letecký konzultant.