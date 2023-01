Babiš se radikalizuje, upozorňuje expert

Jakou taktiku do druhého kola zvolí Petr Pavel a Andrej Babiš?

Při součtu hlasů by se tak mohlo zdát, že boj o Hrad bude mít jasného vítěze. Volební aritmetika je ale složitější. „Ani v prvních, ani ve druhých (přímých prezidentských) volbách to tak nefungovalo,“ připomíná politolog z Univerzity Palackého Tomáš Lebeda .

Další vývoj je nicméně možné předpovídat z nejvyšší volební účasti v historii přímé volby hlavy státu, která nyní dosáhla na 68,24 procenta. Z rychlé analýzy, jež vznikla na Univerzitě Palackého, vyplývá, že oproti loňským volbám do Sněmovny teď přišlo k urnám více lidí v okrscích, kde je slabší socioekonomická struktura, tedy kde žijí lidé s nižšími příjmy a podobně.

„Právě v nich volí lidé převážně Andreje Babiše. Zdá se, že právě on dokázal výrazným způsobem zvýšit volební účast,“ popisuje Lebeda. Tím ale podle něj narazil na svůj strop. „Jedinou cestou k úspěchu Andreje Babiše je demobilizace voličů jeho soupeře Petra Pavla,“ dodává.

I větší, nebo dokonce krajská města ale začínají mít ekonomické problémy a lidé v nich chudnou. A to podle Lebedy vždy bude nahrávat populistickým stranám a politikům, jako je Andrej Babiš. „On se nemění, naopak se radikalizuje. V poslední době už jeho kampaň nesla znaky autoritářského populismu. Nadcházející kampaň pěkná nebude,“ říká politolog.

Babiš s agresivní kampaní začal už během povolebního projevu. A to navzdory svému říjnovému slibu, že bude vystupovat pozitivně. Pavla například označil za „provládního kandidáta“ a řekl, že „jediná další země, která má v čele komunistického rozvědčíka, je Rusko“.

„Nejenže se tisková konference nesla v duchu toho, na co jsme zvyklí. On (Babiš) se dokonce překonal. A ta strategie není úplně marná,“ říká Lebeda. Voliči bývalého premiéra se totiž podle politologa už s komunistickou minulostí Andreje Babiše smířili, kdežto Pavlovi příznivci by s ní u svého kandidáta mohli mít problém.