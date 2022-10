Stav souboje o Hrad: Babiš bude chtít odplatu, koalice Spolu řeší dilema

Vládní koalice Spolu má dnes oznámit, zda vyšle do boje o Pražský hrad svého prezidentského kandidáta, nebo jestli např. podpoří někoho ze stávajících uchazečů. To vše poté, kdy koalice uspěla výrazně lépe než opozice ve volbách do Senátu. Jak se výsledek může promítnout právě do kampaně před prezidentskými volbami? Co prozradil boj o senátní křesla o náladách voličů? A bude kandidovat Andrej Babiš?