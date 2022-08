„Příliš sledujete katastrofické filmy.“ České Švýcarsko ale začalo hořet

Plameny v Českém Švýcarsku pomalu ustupují, pohroma ale nasvítila i některé sporné momenty kolem fungování národního parku a resortu životního prostředí. Jak to bylo s varováním před rizikem požáru od starostů okolních obcí? A proč peníze ze vstupu k Pravčické bráně putují do kapes soukromé firmy?

„Myslím, že možná ani nikoho nenapadlo, že peníze směřují poněkud nestandardním způsobem do soukromých rukou. (...) Teď chtějí někteří politici o věci dál jednat,“ popisuje reportér Seznam Zpráv Jiří Pšenička.

Jiný dopis týkající se Pravčické brány letos dostala ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL). Jeden z návštěvníků se ptal, proč výtěžek ze vstupu na přírodní památku jde do rukou soukromníků. Ministryně pouze podepsala odpověď, dál se o problematiku nezajímala. Po kritice k tomu přichystá vlastní vyjádření.

Místní starosta Jan Kolář (Sdružení 2018) v něm rozporuje několik zásad parku, které si jeho vedení vytyčilo do dalších dvou dekád. Třeba v nich psali, že požár bude možné v Českém Švýcarsku hasit jen v případě, že by ohrozil zdraví lidí a majetek a také že je přípustná možnost kontrolovaného požáru.

Jeden z pravidelných návštěvníků parku se totiž nedávno obrátil na Ministerstvo životního prostředí s tím, že peníze za vstup k Pravčické bráně jdou do kapsy majitelům přilehlé restaurace Sokolí hnízdo, kteří pocházejí z Ruska a Ukrajiny. A podle Pšeničky si na to během let dokonce stěžovalo vícero lidí, vždy bez úspěchu.