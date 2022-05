První případ opičích neštovic v Česku. Virus vědce překvapil

„V případě opičích neštovic je opravdu nutné, aby člověk zůstával izolovaný, až dokud mu nezmizí slizniční nebo kožní léze, ty puchýřky a vřídky. A to může trvat až několik týdnů. (…) Je to zcela zásadní pro to, aby se nemoc dále nešířila,“ říká reportérka Seznam Zpráv Daniela Přádová, která šíření opičích neštovic sleduje.