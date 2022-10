Zbídačená rajská zahrada. Z Venezuely už prchly miliony lidí

Jak se Spojené státy během pár měsíců dostaly od vypsání odměny za Madurovu hlavu až k vyslání oficiální delegace do Caracasu.

Mnozí migranti se pokoušejí dostat až do Spojených států – a to většinou nelegální cestou. Ve snaze otupit tuto vlnu americký prezident Joe Biden minulý týden slíbil, že USA přijmou až 24 tisíc venezuelských uprchlíků. Do země budou dopraveni letecky.