Tina opustila tyrana, všichni ji odepsali. A pak přišel největší comeback historie

Legendární americká zpěvačka Tina Turner zemřela. Umělkyně, která uchvátila svým hlasem a energií nabitým vystupováním obecenstvo po celém světě, inspirovala nejen hudebně, ale i svým osobním příběhem. Vymanila se z násilného vztahu a zároveň porážela předsudky v hudebním průmyslu i ve společnosti.

Co v dnešní epizodě 5:59 také uslyšíte Jaké náhody nastartovaly její kariéru.

Jak vznikl pseudonym Tina Turner.

Proč se svým bývalým manželem Ikem Turnerem nechtěla mít od rozchodu v roce 1976 nic společného.

Rocková diva Tina Turner se dostala na vrchol hudebního showbyznysu dvakrát. Poprvé v 60. a 70. letech společně se svým tehdejším manželem Ikem Turnerem a soulovým repertoárem. Podruhé po roce 1984, kdy vyšlo její první sólové album Private Dancer.

Za její kariérou přitom kromě talentu stálo i několik náhod. Ike Turner ji například do skupiny Kings of Rhythm přijal až po průtazích, a navíc jen do role doprovodné zpěvačky. Frontmankou se stala až později, a to díky tomu, že na nahrávání písně A Fool of Love nepřišel zpěvák Arthur Lassiter. Studio ale bylo zaplacené, a tak si za mikrofon stoupla právě Tina Turner.

„Ani se nepočítalo s tím, že se nahrávka bude používat. Nicméně se dostala do hudebního vydavatelství, kde z ní byli nadšení, zaplatili Ikeovi Turnerovi zhruba 25 tisíc amerických dolarů za nahrávací vydavatelská práva a tlačili na něj, aby z ní (Tiny Turner) udělal hlavní zpěvačku v kapele,“ popisuje publicista a hudebník Honza Vedral.

A úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Tina a Ike hráli podle publicisty i devadesát koncertů v řadě, někdy i čtyři denně, a všude bylo vyprodáno.

Přestože Ike Turner stál u zrodu kariéry Tiny Turner, zanechal v ní hluboké trauma. V 70. letech – po vydání její knižní biografie – vyšlo najevo, že Ike svou manželku bil a došlo i na sexuální násilí. „Opravdu ji mučil. Několikrát se pokusila dokonce o sebevraždu,“ vysvětluje Vedral. Opustila ho až v roce 1976.

Co stvořilo divu?

S koncem jejího utrpení, ale přišel i propad v kariéře. „V 80. letech si lidi z hudebního showbyznysu mysleli, že Tina Turner skončila, že rozpad dvojice pro ni znamená konec v hudbě,“ říká publicista.

Kvůli rozchodu s Ikem musela zaplatit všechny domluvené koncerty. Brala proto podle Vedrala podřadná televizní vystoupení nebo zpívala i v hotelových sálech v Las Vegas. V roce 1981 si zahrála i v pražské Lucerně.

Showbyznys od ní ale dával ruce pryč. Zlom přišel až poté, co se její kariéry ujal manažer Roger Davis. Ten ji po několika neúspěších nakonec protlačil do společnosti Capitol Records. Právě tam vzniklo album Private Dancer se singlem What’s Love Got to Do With It, který se sice Tině ze začátku nelíbil, ale nakonec ji vynesl do čela amerického žebříčku.

„O tomto albu se mluví jako o největším comebacku rock’n’rollu a samotná Tina Turner o něm mluvila jako o svém debutovém albu. To stvořilo divu, kterou známe,“ vysvětluje Vedral. Mimo to navíc v tomto období potkala i svého životního partnera Erwina Bacha, kterého si před zhruba 10 lety vzala.

„Ztělesnění emancipace“

Z profesního vrcholu už rocková legenda prakticky nesestoupila až do své smrti. V 90. letech následovalo sólové turné, které podle publicisty ve výdělečnosti dokonce trumflo i Rolling Stones. A přestože na přelomu tisíciletí ohlásila svůj odchod do důchodu, v dalších 20 letech ještě několikrát vystoupila na světová pódia.

V roce 2009 se jí například během výročního turné naposledy podařilo vyprodat sály po celém světě a byla podruhé – ale poprvé jako sólo umělkyně – uvedena do rock’n’rollové síně slávy. Svým příběhem spojeným s domácím násilím navíc dodávala po dlouhá léta sílu mnohým ženám a pomohla otevřít diskuzi o tomto problému.

„Byla to umělkyně, která na sebe uměla strhnout pozornost tím, co uměla, i tím, jak vypadala, jak působila, co zpívala a co říkala. Byla, řekl bych, ztělesněním emancipace na pódiu. Prostě rockerka, která dokáže všechno,“ popisuje Vedral.

V podcastu 5:59 se také dozvíte, jak vznikl pseudonym Tina Turner nebo jestli se jí podařilo překonat traumatické období s Ikem Turnerem. Poslechněte si v přehrávači na začátku článku.