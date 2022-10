Ruská akce 2.0: Proč (ne)otevírat náruč Rusům prchajícím před Putinem

„Obáváme se, že by to mohli být agenti ruských tajných složek. Nevíme, proč bychom je měli přijímat, jaká mají politická přesvědčení a prostě je tady nechceme,“ přibližuje Soukup stávající pohled české vlády.

„Jediné, co je spojuje, je, že nemají absolutně žádné iluze o tom, jak funguje ruská armáda. A taky, že je to pro ně – možná to zní nadneseně, ale ono není – otázka života a smrti,“ vysvětluje Soukup. Jinak ale podle něj mezi uprchlíky před mobilizací existují značné rozdíly co do ekonomického zázemí i postojů.