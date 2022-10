Před Rusy se otevřela jednoduchá klička, jak obejít český zákaz vstupu

To, že se Česká republika přidá k pobaltským zemím, Polsku a Finsku a zpřísní pravidla, oznámil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) ve středu.

„Pokud ruský občan přicestuje například z Emirátů do Mnichova, pustí ho tam, protože Němci toto opatření nemají. Když následně sedne na letadlo a poletí například na Ruzyň, už s tím nic dělat nebudeme. Budeme opravdu odepírat vstup pouze lidem, kteří k nám přiletí z třetích zemí,“ reagoval na dotaz.

Jestliže ale letadlo míří do Česka z takzvaných třetích zemí, čeká pasažéry krátká kontrola i po příletu. A právě tehdy policisté budou víza kontrolovat.

„Součástí každého schengenského víza je harmonizační kód, který jasně deklaruje účel pobytu,“ vysvětlil mluvčí Urban s tím, že Rusy s turistickými vízy v tu chvíli cizinecká policie do země nevpustí.

„Žádný postih jim nehrozí, víza jim rušit nebudeme. Pokud však vycestují z České republiky, vztahují se na ně stejné podmínky vstupu. Jediný případ, kdy jim odepřeme vstup, je, když přiletí na jedno z pěti českých mezinárodních letišť, a to ze země mimo schengenský prostor,“ zopakoval Urban.

Do Česka podle údajů ministerstva přicestuje denně přes mezinárodní letiště až 200 ruských občanů. Co se stane s těmi, které cizinecká policie po přistání nevpustí na českou půdu?

„Za to, aby takový člověk vůbec nepřiletěl, nese odpovědnost letecká společnost. Pokud takového cestujícího letecká společnost do České republiky přiveze, je odpovědná za zajištění jeho přepravy pryč z České republiky co nejdřívějším možným leteckým spojením,“ uvedla Klára Divíšková, mluvčí Letiště Václava Havla.