Studoval Putina i bin Ládina. Expert s historií v FBI o významu řeči těla

Zvlášť v politice platí, že slova nejsou všechno. Mnohé říká také řeč těla. Co může odhalit? V rozhovoru pro Seznam Zprávy to popisuje expert na neverbální komunikaci Joe Navarro, který dříve studoval světové lídry i zločince pro americkou vládu.

Co se při zkoumání neverbální komunikace dá říci o Vladimiru Putinovi nebo teroristických útocích Hamásu.

Co dokáže o člověku prozradit řeč jeho těla – pokud víte, co sledovat.

„Poté, co americké jednotky poprvé bombardovaly jeho úkryt, jsme analyzovali záznamy a sledovali, jestli bin Ládin dokáže spojit palec a ukazováček do tvaru písmene O. Na základě toho jsme dokázali určit, že se bombardování nepodepsalo na fungování jeho mozku,“ vysvětluje s tím, že uvedený stisk prstů vyžaduje přesnost, které lidé s poraněným mozkem nejsou schopni.

Jindy ale zkoumání neverbální komunikace tak důležitou roli nehraje. Navarro v tomto ohledu zmiňuje ruského prezidenta Vladimira Putina, kterého studoval ještě v dobách, kdy současný vládce Kremlu před desítkami let působil v Petrohradu.

Od té doby se sice řeč Putinova těla v některých ohledech nezměnila – například mu zůstal komíhavý „pistolnický“ styl chůze. Jenže někdy je lepší spíše poslouchat, co dotyčný skutečně říká, upozorňuje expert s odkazem na Putinovu agresivní rétoriku už před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu. „U tohoto typu lidí víc záleží na tom, jestli je to člověk s narušeným charakterem či povahovými vadami. Co říká jeho tělo, vlastně nehraje podstatnou roli,“ zdůrazňuje Navarro.